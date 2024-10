Rom-E 2024, 300mila visitatori all'evento green della Capitale

Oltre 300.000 visitatori e più di 150 test drive nel centro di Roma: questi i numeri che sanciscono il successo di pubblico in occasione delle giornate di Rom-E 2024, la quarta edizione del festival dell'ecosostenibilità che si è svolto lo scorso weekend nella cornice di Villa Borghese e Piazza Mignanelli.

Ad aprire la tre giorni, un convegno a porte aperte alla Casa del Cinema a Villa Borghese a pochi passi dalle zone di esposizione dell'evento, che è stato trasmesso in diretta sul sito del magazine Auto, su www.rom-e.it e sui siti di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport.

Parole, dibattiti e fatti concreti: dall'alimentazione all'automotive fino all'ecosostenibilità a 360 gradi per una "Transizione verso una sostenibilità accessibile e reale". È stato questo il titolo portante del convegno, che ha aperto la quarta edizione del Festival, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni, delle Associazioni e di molte imprese che fanno della sostenibilità un loro punto di forza.

A moderare il talk, Andrea Brambilla, direttore di Auto, che ne ha anche curato la parte editoriale, coadiuvato dalla conduttrice Roberta Lanfranchi e da Alberto Sabbatini, responsabile Centro prove di Auto e Organizer Committe Member di The Car of The Year. Rom-E è stata un'opportunità di riflessione per politica e cittadinanza, ma anche una dimostrazione pratica che un futuro più sostenibile è davvero realizzabile. La giornata di venerdì si è aperta con l'intervento del Gen.

Massimiliano Conti, Vice Capo Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e i dati dell'Osservatorio Nazionale sullo "Stile di Vita Sostenibile" di LifeGate.

È stato affrontato anche il tema della mobilità elettrica imposta dal Parlamento Europeo, che ad oggi non conquista gli utenti e anche quale potrebbe essere la reale crescita il prossimo anno di questa tecnologia, grazie all'analisi di dati fatta da Francesco Papi di PwC. Rom-E è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, è sostenuto dall'assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che ha fornito tutto il verde previsto nell'allestimento dell'evento, dall'assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall'assessorato alla Mobilità.

Il festival di Rom-E è patrocinato anche dall'Università La Sapienza di Roma, dalla Fondazione Onfoods e da Earth Day. Test drive promossi dalle case auto presenti, che hanno reso possibile provare e conoscere alcuni dei loro prodotti elettrici o ibridi. Queste le auto in test drive: Alfa Romeo Alfa Junior Elettrica Speciale Bev 156 CV, Fiat Topolino elettrica, Lancia Nuova Ypsilon LX 100% elettrica 156 CV, Nissan Qashqai N-Design E-Power 2WD, Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid e in esposizione la Omoda 5 EV.

