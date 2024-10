Renault Rafale, efficienza e prestazioni top grazie all'ibrido

Oltre alla motorizzazione E-Tech full Hybrid da 200 cv con un rapporto tra prestazioni ed efficienza già dimostrato con Austral ed Espace, Rafale ospita sotto il cofano anche il nuovo motore E-Tech 4x4 300 cv.

Dal lancio, lo scorso giugno, Renault Rafale è disponibile con un motore ibrido potente ed efficiente da 200 cv, associato ad una trasmissione automatica multimode raggiungendo massimi livelli del segmento in termini di autonomia (fino a 1.100 km) ed emissioni di CO2 (4,7 litri/100 km e 105 grammi di CO2/km, con riserva di omologazione finale).

La precisione del telaio offre sensazioni di guida incomparabili, ulteriormente accentuate dal sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, 4Control Advanced. Disponibili di serie nell'allestimento Esprit Alpine, le ruote posteriori sterzanti offrono un significativo miglioramento a livello di manovrabilità per aggirarsi nelle strade urbane e prendere le curve ad alta velocità. Il sistema multimediale OpenR Link è più unico che raro.

Abbatte le frontiere tra funzioni digitali fuori e dentro l'abitacolo, potendo contare su Google integrato ed oltre 50 applicazioni disponibili.

Da poche settimane, Renault ha introdotto anche una versione ad alte prestazioni E-Tech 4x4 da 300 cv per un piacere di guida sempre maggiore. La maggior potenza è ottenuta, in particolare, con l'aggiunta di un motore elettrico sul retrotreno. Abbinato al sistema 4Control Advanced a 4 ruote sterzanti, Rafale è dotato di un sistema a 4 ruote motrici sempre attivo, per una maggiore aderenza e una tenuta di strada ottimali in ogni circostanza. L'allestimento Atelier Alpine si spinge oltre il livello di eccellenza in termini di piacere di guida, con settaggi più sportivi del telaio ed una sospensione attiva intelligente in grado di adattare costantemente gli ammortizzatori in funzione degli ostacoli che si incontrano sulla strada. La motorizzazione di Rafale E-Tech 4x4 300 cv è progettata sulla base tecnica del gruppo motopropulsore E-Tech Hybrid 200 cv. Sotto il cofano, il motore termico a 3 cilindri da 1,2 litri si dota di un nuovo turbocompressore che porta la potenza a 110 kW (150 cv) e la coppia a 230 Nm. La trasmissione multimode con innesto a denti, invece, è ottimizzata per adattarsi a queste evoluzioni. Alla base termica sono associati tre motori elettrici (2 principali e 1 secondario) per una potenza massima totale di 300 cv. L'aggiunta di un secondo motore elettrico principale, sempre collegato al retrotreno, consente di offrire una potenza di 100 kW (136 cv) e una coppia di 195 Nm. Il sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 22 kWh/400V per garantire fino a 100 km di guida in modalità elettrica e fino a 1.000 km con un pieno benzina, grazie al serbatoio da 55 litri. Oltre alla motorizzazione ad alte prestazioni, Rafale E-Tech 4x4 300 cv è disponibile nell'inedita versione Atelier Alpine. Oltre alle caratteristiche stilistiche specifiche - tinta carrozzeria Blu Sommit, spoiler flottante color Nero Etoilé, cerchi "Chicane" da 21" con pneumatici Continental e moquette che ricopre il pianale riprendendo il blu iconico della marca - questa versione dal nome eloquente racchiude tutto il know-how degli ingegneri di Alpine Cars per offrire "l'esperienza Alpine" al volante di Renault Rafale.

Rafale E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine si arricchisce di sospensione attiva intelligente, per un comfort a bordo ancora maggiore ed è disponibile con due livelli di allestimenti: Esprit Alpine da 52.700 euro ed Atelier Alpine da 57.200 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA