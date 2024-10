Service Day 2024, il programma di "Generazione Post Vendita"

Torna anche quest'anno l'appuntamento italiano dedicato al service e che offre soluzioni concrete per tutti gli operatori. "Generazione Post vendita" è il main theme della quarta edizione di Service Day, l'evento di Quintegia, nato da un'idea di AsConAuto, in programma il 24 e 25 ottobre presso il Centro Congressi di Veronafiere.

Questa edizione si articolerà su un programma denso di contenuti, di appuntamenti strategici e operativi. "In ogni edizione vogliamo offrire ai protagonisti del settore lo spaccato autentico del presente e vogliamo offrire visione, servizi e utilities per affrontare il futuro e preparare la propria azienda ad un nuovo concetto di imprenditoria -XS dichiara Luca Montagner, Senior Advisor di Quintegia -.

Innovazione, AI, risorse umane, formazione e processi gestionali sono le chiavi per sviluppare una maggiore efficienza e, di conseguenza, una crescita sia in termini economici sia professionali".

Organizzazione, marketing e digitale, gestione cliente, servizi innovativi, formazione: tutto mirato alla fidelizzazione, all'efficienza e all'offerta di strumenti concreti da trasferire in azienda per scelte imprenditoriali per incrementare fatturato e redditività. In ogni occasione sul palco saliranno esperti del settore e professionisti che arrivano da ambienti diversi, con l'obiettivo di testimoniare percorsi e strategie di successo, tra i quali Mauro Berruto, Allenatore, Scrittore e Docente; Giulio Salvadori, Direttore degli Osservatori Internet of Things e Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano; Guido Stratta, Esperto di leadership e gestione delle Persone e ceo dell'Accademia della Gentilezza.

Nella prima giornata di lavori il focus sarà su temi che interessano maggiormente concessionari e reti autorizzate. Tra gli eventi salienti, ad aprire i lavori alle 9,30 del 24 ottobre, la sessione "Oltre i confini del service - Scenari di sviluppo del post vendita in ottica di servizio"; a seguire, alle 14,30, l'appuntamento "Ospitalità nel post vendita - Curare l'esperienza cliente online e offline" e ancora "Fattore Assistenza - Impatto dell'elettrico, opportunità di business e soddisfazione delle reti". La seconda giornata saranno messi in luce argomenti che investono anche gli operatori indipendenti.

Il 25 ottobre si inizia con la connettività e la gestione dei dati delle vetture, grazie alla sessione "Service connesso - Gestione dei dati delle vetture e certificazione Sermi" per poi chiudere la giornata con l'appuntamento speciale "Qui e ora!" per raccontare come anche situazioni volatili e imprevedibili si possano affrontare nel migliore dei modi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA