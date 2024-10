Renault Rafale, l'ammiraglia simbolo della Renaulution

Renault Rafale rappresenta la migliore sintesi della Renaulution, la strategia che sintetizza i concetti di rinnovamento e rivoluzione del brand e che ormai, dal 2021, rappresenta il filo conduttore di Renault assicurando un successo che si consolida via via sempre di più, diventando la forza motrice per la crescita del marchio della Losanga nei prossimi anni.

A parlare, in occasione del Salone Auto Torino, è Paola Repaci, Renault/Alpine Product & Corporate Communication Manager: "La nostra strategia si identifica per noi con la forte presenza nel mercato dei privati, con l'elettrificazione della gamma e una massiccia offensiva nei segmenti C e D".

Parlando dall'elettrificazione, a Torino Renault ha sfoggiato la gamma ibrida, a partire dalla Simbyoz che completa la proposta di Renault nel segmento C avviata nel 2021 con Arkana e proseguita poi con Austral e Rafale: "Con Rafale - ha sottolineato la Repaci - Renault rivive il sogno di sorvolare le vette più alte del mercato. Questa volta lo facciamo con questo modello che si inserisce in un segmento molto importante che quello appunto dei suv coupé".

Rafale è una vera voiture à vivre alto di gamma, in cui il piacere di guidare e viaggiare è esaltato. È quanto Renault fa di meglio in termini di sicurezza, comportamento dinamico e piacere di guida, senza trascurare il comfort a bordo. Grazie all'abitabilità generosa e al gran numero di equipaggiamenti tecnologici, Rafale offre un piacere di "vita a bordo" condiviso da tutti.

Oltre alla motorizzazione E-Tech full Hybrid da 200 cv con un rapporto prestazioni/ efficienza già dimostrato con Austral ed Espace, Rafale ospita sotto il cofano anche il nuovo motore E-Tech 4x4 300 cv. Quintessenza della tecnologia E-Tech di Renault, quest'inedita motorizzazione ibrida ricaricabile aggiunge un nuovo motore elettrico sul retrotreno del veicolo per offrire, al tempo stesso, più potenza ed un sistema di trazione integrale sempre attivo. Nell'allestimento Atelier Alpine, questa versione sarà dotata di settaggi specifici del telaio e delle modalità di guida nonché di sospensione attiva con camera predittiva, per il massimo piacere nell'esperienza di guida.



