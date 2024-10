Descalzi: 'Su automotive regole insulse da minoranza Ue'

A proposito di transizione energetica e in particolare di norme per i motori endotermici "se facciamo il focus sull' automotive, che è importante, ci fa anche arrabbiare", perché la questione "è insulsa e ridicola".

Lo afferma l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi.

"Non voglio essere anti europeo, ma anche la stupidità uccide e ci sta uccidendo perché dobbiamo subirla sulla base di ideologie ridicole che ci vengono dettate da una minoranza dell'Europa, non una maggioranza, e noi dobbiamo continuare a digerirle e chinare il capo morendo lentamente", aggiunge Descalzi alla giornata dell'economia in svolgimento a Milano.

