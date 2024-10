All'asta Citroën DS del rally Londra-Città del Messico

La Citroën DS inserita nelle lista di vetture in vendita questa settimana su Car & Classic, è l'unica sopravvissuta delle sei concorrenti schierate dalla squadra corse Citroën alla Londra-Città del Messico, organizzata nel 1970 dal Daily Mirror.

L'esemplare, in vendita fino al 9 ottobre, è l'unico conservato intatto fino ai giorni nostri, sopravvissuta al rally di endurance che solcava nuove rotte ogni anno, partendo sempre dallo stesso punto, ovvero la zona di Wembley nella capitale inglese.

Le destinazioni, invece, variavano in base alla città che di volta in volta ospitava la Coppa del Mondo FIFA e in quell'anno, appunto, era Città del Messico. La gara si snodò, con 96 equipaggi, in 23 tappe lungo un chilometraggio totale di 25.700 km. Poco meno del totale accumulato sul contachilometri della DS in vendita.



Arrivati a La Paz i due driver Bob Neyret, pilota di rally semiprofessionista, e Jacques Terramorsi, si sono dovuti fermare per un guasto al motore. La corsa per loro, e per la Citroën DS 21, finiva lì. A quel punto, dato che il motore era di serie e senza alcuna elaborazione, si decise che non c'era motivo di riportarla in patria. Lasciata in Bolivia, la DS fu poi acquistata dal figlio del principale importatore Citroën nel Paese.

Nel 2019 si è anche guadagnata il premio 'Auto più Sportiva' al Centenario Citroën a La Ferté-Vidame ed è stata esposta al Museo Nazionale di Gaydon il 1 maggio 2022 per i 50+2 anni della Coppa del Mondo 1970.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA