Adrenalina al Mugello con l'AMG Performance Day

Nella giornata di giovedì 3 ottobre abbiamo preso parte alla sesta edizione dell'AMG Performance Day, che si è svolta l'Autodromo Internazionale del Mugello. In quello che rappresenta il ritrovo annuale della famiglia Mercedes-AMG, tuti i partecipanti hanno potuto vedere in anteprima la nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, che rappresenta il modello più sportivo del brand AMG GT, ed hanno assistito alla première italiana della Vision AMG, il concept, realizzato sulla piattaforma AMG.EA, che anticipa il futuro elettrico di Mercedes-AMG. Questo marchio ad alte prestazioni con 27 modelli in gamma, oltre alla hypercar che ha migliorato di recente il record al Nurburgring, nel 2023 ha ottenuto un nuovo record di vendite in Italia e nel mondo, con oltre 143.000 unità immatricolate a livello globale, di cui 3.182 nel nostro Paese, dove ha avuto un incremento percentuale del 34% rispetto al 2022.



Lungo i saliscendi del Mugello, con una pista resa insidiosa dalla pioggia battente, abbiamo guidato la CLE 53 4Matic+ spinta dal motore sei cilindri in linea abbinato al sistema mild hybrid a 48 Volt, che eroga ben 449 CV e 560 Nm di coppia attraverso la trazione integrale ed avvalendosi del cambio automatico a doppia frizione a 9 rapporti. Si tratta di una vettura particolarmente prestazionale, come testimonia la velocità massima che può raggiungere i 270 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 4,2 secondi. Stando lontani dai cordoli, ha dimostrato una certa propensione ad affrontare anche situazioni difficili, assicurando allunghi poderosi, una motricità importante, anche dove l'asfalto allagato assicurava meno aderenza, ed una gestione delle eventuali perdite di trazione capace di infondere sicurezza anche a chi non è avvezzo ai trackday.

Grazie a questa esperienza, ed alla partecipazione alla parata con tutti i modelli della gamma schierati in pista, abbiamo compreso a pieno lo spirito dei componenti della tribe Mercedes-AMG, oltre 300 persone provenienti da tutta Italia sempre pronte a condividere la passione per l'azienda di Affalterbach. "Gli AMG Performance Day rappresentano un'importante piattaforma esperienziale per chi vive e condivide la medesima passione all'insegna del nostro marchio ad alte prestazioni - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience di Mercedes-Benz Italia - un omaggio ai principali Ambassador di Mercedes-AMG, capaci come nessun altro di trasmettere la propria passione ampliando sempre più la grande community 'One man, one engine".



