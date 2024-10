Suzuki rende omaggio al ciclismo in rosa

Dalle due ruote a pedali alle quattro con un motore, per Suzuki che ha deciso di rendere omaggio alla campionessa di ciclismo Elisa Longo Borghini. Il 2 ottobre presso la sede di RCS a Milano, Suzuki ha consegnato a Elisa Longo Borghini una Suzuki Swift Hybrid di colore rosa, realizzata in edizione unica, per celebrare così la sua vittoria al Giro d'Italia Women 2024, di cui Suzuki è stata auto ufficiale.

Suzuki ha omaggiato, con una vettura come la Swift, la vittoria dell'atleta, per la prima volta nella sua carriera al Giro. "Suzuki è onorata - ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia - di festeggiare il trionfo di Elisa Longo Borghini al Giro d'Italia Women 2024 in una stagione da incorniciare terminata col magnifico podio ai mondiali di Zurigo. Passione, tenacia, dedizione unite a combattività e generosità sportiva fanno di Elisa un modello di persona ed atleta".

"Sono molto felice - ha invece detto la ciclista - di diventare ambassador di un brand prestigioso come Suzuki, che supporta il ciclismo e sono orgogliosa di poter rappresentare il marchio auto scelto dal Giro d'Italia Women, soprattutto dopo averlo vinto quest'anno".

