Citroën al Paris Motor Show 2024 nel segno delle novità

Sarà concentrata sul concetto di dinamismo la presenza di Citroën all'interno del suo stand al Paris Motor Show 2024. Il marchio approfitterà infatti dell'evento per rivelare una visione della sua gamma nel 2025, tra nuovi prodotti e il filo conduttore fatto di semplicità, design e comfort. Citroën presenterà una gamma completamente elettrificata nello stand parigino.

Per la nuova C3, le cui prime consegne sono in corso, quello di Parigi sarà il primo grande salone. Prima apparizione pubblica anche per C3 Aircross, presentata a giugno e presto disponibile nelle concessionarie, il SUV compatto che punta su spazio e comfort a bordo, con possibilità di ospitare fino a 7 persone.

Contemporaneamente al lancio di C3 e C3 Aircross, e dopo il completo rinnovamento di Berlingo, SpaceTourer e dei relativi veicoli commerciali leggeri nel 2024, Citroën presenta a Parigi anche un rinnovo completo delle sue berline del segmento C.

La C4 e la C4 X appariranno sullo stand con una nuova immagine, che deriva da un design più semplice e coerente con la nuova identità del marchio. Citroën svelerà poi anche la sua visione di un futuro modello Citroën con una showcar. A Parigi non mancherà nemmeno Ami, che sarà presentata sullo stand con divers interpretazioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA