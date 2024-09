Mondial de l'Auto, ecco le Case presenti alla 90ma edizione

Si tiene a Parigi dal 15 al 20 ottobre la 90ma edizione del Mondial de l'Auto, nel vasto Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Un appuntamento, quello parigino, che assume un duplice valore, visto che i 'numeri' sono questa volta confortanti.

L'evento può infatti vantare non solo 90 edizioni regolarmente effettuate, ma anche il festeggiamento il prossimo anno (quando nella tradizionale alternanza biennale con la tedesca IAA il Mondial de l'Auto non si svolgerà) dei 130 anni dalla nascita dell'Automobile Club de France.

L'organismo fu l'artefice della diffusione delle autovetture in Francia e dell'organizzazione di gare e manifestazioni. Come la prima edizione de 'L'Esposizione Internazionale dell'Automobile, del Ciclo e dello Sport' che si svolse nel 1898 nei Giardini delle Tuileries.

Passando all'oggi c'è un altro numero che impressiona positivamente e che potrebbe far pensare ad un inversione di tendenza nel mondo dei Saloni dell'auto che - con la sola eccezione della Cina - è stato colpito negli ultimi anni da una epidemia di ridimensionamenti e cancellazioni.

Sono gli oltre 100 espositori, con una sessantina di marchi, una quarantina di produttori e decine di mostre ed eventi unici.

Confermata la presenza al Parc des Expositions de la Porte de Versailles di Alfa Romeo, Alpine, Aixam Mega, Audi, Bmw, Bmw Motorrad, BYD, Cadillac, Citroën, Dacia, Dangel, Eon Motors, Ford, Dongfeng Forthing, GAC, Hongqi e Iveco.

Ma anche di Kia, Kilow, Leapmotor, Ligier, Matra, Maxus , Micro, MINI, Mobilize, Moke, Peugeot, Pilotcar, Renault, Renault Group, Renault Pro+, Seres, Skoda, Skyworth, Softcar, Stellantis, Tesla, THK, Volkswagen, Wolf Racing France, Xpeng.

Così come sarà possibile ammirare - grazie alla collaborazione con concessionarie e collezionisti - delle più rare Aston Martin, Bentley, Donkervoort, Ferrari, Lamborghini, Morgan e Porsche.

Al Mondial de l'Auto altro motivo d'interesse sarà quello legato alla presenza della collezione Movie Cars Central di Franck Galiègue, la più importante tra quelle dedicate al cinema e alle serie televisive in Europa.

Ci saranno auto che hanno divertito e infiammato grandi e piccini, come la Volkswagen Beetle del film Maggiolino Tutto Matto, la DeLorean DMC-12 della trilogia del 'Il Ritorno Dal Futuro e le due fuoristrada Jeep Wrangler e Ford Explorer di Jurassic Park .

E ancora l'incredibile Peugeot 406 del film francese Taxi 2, la Dodge 'General Lee' della serie televisiva Hazard, la Batmobile dell'edizione del 1989, con il sicuro festival di scatti e selfie davanti alle due Ferrari (Daytona e Testarossa) della serie Miami Vice.

Sul fonte più 'serio' dell'evento parigino va segnalata una serie di dodici conferenze esclusive (dal 15 al 20 ottobre) dedicate alle grandi trasformazioni dell'industria automobilistica In collaborazione con Google e lo specialista della consulenza BCG.

L'obiettivo, si legge nella nota, per esplorare le sfide e le opportunità legate alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale e all'elettrificazione del settore.

