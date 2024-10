Bentley Val d'Isere, all'asta station wagon su base Turbo R

Quando si parla del Sultano del Brunei e della sua famiglia reale il pensiero va subito ad una delle più importanti collezioni d'auto al mondo. Che è caratterizzata non solo da un gran mero di supercar e modelli di lusso - con più esemplari dello stesso 'gioiello' differenziati solo dal colore della carrozzeria - ma anche da molte one-off e serie speciali commissionate senza badare a spese sopratutto in Italia e in Gran Bretagna.





E' il caso della Bentley Val d'Isere, una lussuosa station wagon prende il nome dalla famosa stazione sciistica delle Alpi francesi e che è stata costruita nel 1992 dalla Robert Jankel Design (con l'autorizzazione della Casa di Crewe) il soli 11 esemplari basati sul modello Turbo R.

Anche se il sito specializzato Collecting Cars, che l'ha proposta, senza successo, in un'asta online, definisce la Bentley Val d'Isere una 'shooting brake', le immagini a corredo dell'inserzione mostrano una carrozzeria squadrata e molto capiente nella zona posteriore, ispirata in parte alla prima generazione della Range Rover ed anche alla Mercedes 300 T che, negli Anni '80, era una delle poche giardinette di lusso.

L'esemplare proposto da Collecting Cars ha un chilometraggio molto basso e - pur essendo rifinito con una combinazione di colori a dir poco audace - è segnalato dal venditore come l'unica Bentley Val d'Isere ad essere passata a proprietà privata, che ora appunto la propone per la vendita.

La scheda di questa insolita Bentley ricorda che è spinta da un V8 sovralimentato da 6,75 litri, identico a quello della Turbo R di serie, e che è dotata di una trasmissione automatica a quattro rapporti. Particolarità di questa e di tutte le altre Val d'sere anche la trazione integrale che agisce su tutte e quattro per consentirne la guida sulla sabbia e in condizioni difficili.

