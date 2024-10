Bus col cronotachigrafo senza registrazione, multato autista

Guidava l'autobus, con 55 turisti stranieri a bordo, senza la carta di qualificazione del conducente e con il dispositivo cronotachigrafo privo della scheda di registrazione del conducente. All'autista sono state contestate sanzioni pari a oltre 2.000 euro, oltre al ritiro della patente di guida.

E' il bilancio dell'attività di controllo della polizia stradale nei giorni scorsi nel Nuorese.

Una pattuglia della Polstrada del Distaccamento di Bitti, nel corso di un posto di controllo sulla 131 Dcn, all'altezza di Nuoro, ha fermato per un controllo un autobus. Dai primi accertamenti è emerso che l'autista circolava con il dispositivo cronotachigrafo privo della scheda di registrazione del conducente. Un dispositivo che permette, grazie alla costante registrazione delle attività di guida dell'autista, di verificare il rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo nonché dei limiti di velocità da parte dell'autista e quindi di scongiurare situazioni di illegalità in materia di lavoro nonché evitare incidenti stradali.

Le ultime registrazioni effettuate dal sistema, risalenti ad alcuni giorni prima - spiegano dalla Questura di Nuoro - hanno evidenziato numerose infrazioni relative ai tempi di guida e al mancato rispetto dei riposi. Inoltre l'autista del pullman guidava senza la necessaria carta di qualificazione del conducente, ovvero quell'abilitazione alla guida indispensabile per tutti i conducenti professionali.

Dopo i necessari accertamenti, la polizia stradale procederà anche alla contestazione delle violazioni al titolare della ditta, nonché agli altri obbligati in solido.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA