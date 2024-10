Alfa Romeo al Rom-E con la Junior Elettrica Speciale 156 CV

Alfa Romeo partecipa alla quarta edizione di Rom-E, l'evento patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che mette al centro la sostenibilità ambientale e la mobilità del futuro, in programma dal 4 al 6 ottobre nella Capitale.

La nuova Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 156 CV, con la sua linea sportiva e l'innovativa tecnologia elettrica, sarà la protagonista dello stand di Alfa Romeo in viale delle Magnolie, all'interno di Villa Borghese e sarà disponibile anche per test drive esclusivi che si terranno nelle vicinanze, in piazza Bucarest al Pincio.

La Junior segna il ritorno del marchio nel segmento B, con due motorizzazioni all'avanguardia: una versione ibrida da 136 CV e una full electric da 156 CV, che combinano prestazioni elevate e ridotto impatto ambientale. La versione top di gamma, la Junior Elettrica Speciale 156 CV, sintetizza sportività, tecnologia e comfort, con dotazioni full optional e un'esperienza di guida unica nel segmento.

La partecipazione a Rom-E sottolinea l'impegno di Alfa Romeo verso una mobilità sostenibile e accessibile, senza rinunciare alle performance e al piacere di guida che da sempre caratterizzano il marchio. Con un design accattivante e dotazioni tecnologiche all'avanguardia, la nuova Junior è pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati. "Siamo entusiasti di presentare la nuova Alfa Romeo Junior al pubblico di Rom-E, un evento che rispecchia pienamente la nostra visione di una mobilità innovativa e sostenibile - ha precisato Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia - . La Junior siamo certi che continuerà a stupire e a conquistare il cuore degli appassionati. Invito tutti a scoprire e provare questo nuovo modello presso il nostro stand e durante i test drive organizzati nelle suggestive vie di Roma".



