Youtuber trasforma monopattino in cannolo e lancia messaggio

Dal centro della Sicilia, lo YouTuber Ugo Cammarata, un appassionato di tecnologia e tradizioni che si è distinto per avere creato una serie di insoliti e divertenti mezzi di trasporto, molti dei quali ispirati al folklore siciliano, approda a Marzamemi con la sua moto cannolo realizzata partendo dalla base di un monopattino elettrico. La sua è una provocazione contro quelli che, da sempre, sono i falsi simboli della Sicilia. "Il siciliano non ha la lupara in mano, ma il cannolo. La Sicilia non è come viene raffigurata spesso, come anche i siciliani - dice Ugo Cammarata - Quello che con le mie opere voglio fare è distruggere il marchio che ci hanno negli anni cucito addosso. La Sicilia è arte, la Sicilia è cultura, la Sicilia è vita, la Sicilia è colore". Nel borgo marinaro l'installazione ha creato curiosità tra i turisti che hanno voluto immortalare il momento con i loro smartphone mentre i più piccoli hanno potuto fare un giro nella piazza principale a bordo della stravagante moto.



IL VIDEO

