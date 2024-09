World Rally Championship, Rovanperä vince in Cile

È stato il campione del mondo in carica Kalle Rovanperä a trionfare in occasione del rally del Cile, riuscendo a guidare al meglio nonostante la fitta nebbia e le condizioni meteo avverse.

Il finlandese ha ottenuto la sua quarta vittoria della stagione nel Mondiale rally con la sua Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid. Dietro di lui il compagno di team Elfyn Evans che è stato superato sabato e non è più riuscito a recuperare lo svantaggio. Terzo Ott Tänak, alfiere della Hyundai che ora ha solO 17 punti di vantaggio nella classifica costruttori. Quarto il leader della graduatoria piloti Thierry Neuville, che ha 29 punti di vantaggio a due gare dal termine del campionato. Quinto posto per Adrien Fourmaux, il migliore del team M-Sport che corre con le Ford Puma Rally1, mentre Sami Pajari ha chiuso sesto alla sua seconda apparizione nella Rally1.

"È davvero una bella sensazione - ha affermato Rovanperä al termine della corsa - grazie mille al team: tutto ha funzionato alla perfezione".

