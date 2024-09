Renault Rafale, al volante del suv dalla guida agile e incisiva

Un'auto dal comportamento di guida incisivo e con un'agilità ottimale che permette al guidatore di vivere un'esperienza al volante nella massima sicurezza, senza rinunciare al comfort di bordo e alle alte prestazioni. In linea con il suo nome e design distintivo, Renault Rafale E-Tech full Hybrid 200 cv brilla proprio per il suo comportamento dinamico su strada. Efficienza, reattività ed agilità sono stati gli assi prioritari per lo sviluppo delle sue caratteristiche tecniche e meccaniche. Dal telaio agli assali, dal sistema 4Control alla motorizzazione: tutto contribuisce al piacere di guidare e viaggiare.

Per garantire tenuta di strada e comfort, Renault Rafale è dotata di sospensioni Multilink anteriori e posteriori di serie su tutte le versioni. Rispetto a Renault Austral, con cui condivide la stessa piattaforma, Rafale ha carreggiate ampliate di 40 mm, mentre la larghezza del battistrada degli pneumatici da 20'' è aumentata di 10 mm, ossia 245 mm (contro i 235 mm degli pneumatici da 20'' di Austral). Tutte queste caratteristiche tecniche contribuiscono a migliorare la tenuta di strada e la sterzata degli assali senza compromettere il comfort. La tecnologia delle quattro ruote sterzanti 4Control Advanced, che fa parte delle dotazioni di serie di Renault Rafale a partire dall'allestimento Esprit Alpine, offre un tangibile miglioramento in termini di agilità e dinamicità in ogni circostanza. La sterzata delle ruote posteriori in senso opposto rispetto alle ruote anteriori (fino a 5 gradi) offre un'incredibile maneggevolezza sulle strade urbane ed extraurbane. Ideale per le manovre di parcheggio, ad esempio, grazie ad un diametro di sterzata di 10,4 m, degno di una city-car.

In autostrada, a velocità di crociera, la capacità di micro-sterzata (fino a 1 grado) delle ruote posteriori nello stesso senso di quelle anteriori migliora la stabilità del veicolo, riducendo l'inerzia del retrotreno. Rafale può contare sulle ultime evoluzioni del sistema di guida elettronica del retrotreno denominato Vehicle Motion Control (VMC 2) e dell'ESP.

Quanto basta per ottimizzare l'aderenza e garantire il posizionamento ottimale delle quattro ruote su strade dalle superfici sconnesse e deteriorate.

Al volante, la precisione degli assali unita all'efficienza del sistema 4Control Advanced dà al conducente la sensazione di essere connesso alla strada. Questa sensazione è amplificata dalla taratura dello sterzo che può contare su un rapporto di trasmissione molto diretto. Il comfort dei sedili avvolgenti, dotati di un buon sostegno laterale, accentua il piacere generato dall'agilità della guida.Le prestazioni del motore E-Tech Full Hybrid 200 cv permettono di passare da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e da 80 a 120 km/h in 5,6 secondi con consumi fino al 40% inferiori rispetto alle motorizzazioni termiche di potenza equivalente. La tecnologia E-Tech vanta la miglior efficienza del mercato con un consumo di carburante di 4,7 litri / 100 km in ciclo WLTP. Con i 55 litri del serbatoio, è così possibile registrare un'autonomia totale di oltre 1.100 chilometri, ideale per i lunghi viaggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA