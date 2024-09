Lamborghini aggiorna lo showroom di Calgary

Lamborghini ha rinnovato il design dello showroom di Calgary, in Canada, e la cerimonia di apertura, che ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato di Automobili Lamborghini Americas, Andrea Baldi, ha rappresentato l'occasione giusta per l'anteprima per il mercato canadese della Revuelto, la plug-in hybrid con motore termico V12 da oltre 1.000 cavalli.

Lo showroom si trova strategicamente posizionato per supportare le province circostanti di British Columbia Interior, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Il nuovo spazio offre un'esperienza cliente a 360 gradi, rappresenta in pieno lo stile del brand, con le sue forme nitide ed offre ai clienti la possibilità di toccare fisicamente e sperimentare le combinazioni di colori e materiali. Non manca la possibilità di acquistare elementi prodotti che fanno parte della collezione relativa agli accessori originali.





Gli aggiornamenti dello showroom di Calgary arrivano in un momento di grande crescita per Lamborghini, che ha consegnato 5.558 auto a livello globale nei primi sei mesi del 2024, con un aumento del 4,1% rispetto al 2023. In questo quadro estremamente positivo, la regione delle Americhe, con 1.865 unità consegnate nello stesso periodo del 2024, rimane al primo posto per numero di vendite. "Dopo il miglior semestre di sempre per Lamborghini, in termini di vendite e fatturato del 2024 - ha affermato Baldi - continuiamo a fare passi da gigante con nuovi spazi di vendita al dettaglio - ha affermato Baldi. Lo showroom di Calgary offrirà un'esperienza ulteriormente migliorata per i nostri clienti, in particolare durante la transizione del marchio verso una nuova era di veicoli elettrificati".

