In vendita la Mercedes dell'ultimo film di Indiana Jones

La Mercedes-Benz 170 stunt car del 1953, utilizzata nel film 2023 'Indiana Jones e il Quadrante del Destino', è ora in vendita su eBay. L'auto protagonista di alcune scene registrate per l'ultimo capitolo in ordine di tempo della serie dedicata ad Indiana Jones, presenta ampie modifiche, tra cui un telaio allungato, un freno a mano potenziato e altro ancora.





La serie 170 di Mercedes-Benz è stata prodotta tra il 1935 e il 1955, con una pausa durante la seconda guerra mondiale.

Questa vettura specifica è stata modificata per le riprese, con carrozzeria allungata, specifiche soluzioni per la sicurezza e interni personalizzati, che combinano elementi di epoca agli aggiornamenti necessari per le scene acrobatiche.

L'auto è ora in vendita su eBay a Austin, in Texas, ed è disponibile a partire dal prezzo di 115,000 dollari. Il veicolo viene fornito con un certificato di autenticità, documenti originali. Compresa nel prezzo anche l'usura da riprese che rende la Mercedes un raro esemplare da collezione per gli appassionati di film e auto.



