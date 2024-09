Ford, giovedì prossimo il reveal del nuovo Expedition

Dopo l'aggiornamento dell'F-150, che è stato di recente introdotto in alcuni mercati europei nella sua versione 100% elettrica (F-150 Lightning), in primis quello norvegese, per le pressanti richieste da parte dei clienti, l'Ovale Blu svela ora la versione aggiornata del suv Expedition.

Una foto teaser, pubblicata dal sito web motorauthority.com, rivela un nuovo design del frontale. Gli scatti spia, in attesa del prossimo 3 ottobre, annunciano l'introduzione di un modello Expedition Tremor.

L'attuale Expedition è arrivato nel 2017 ed è stato aggiornato per il 2022. Il restyling sarà introdotto per il model year 2025.

Il fratello maggiore dell'Expedition, il Lincoln Navigator, è già stato aggiornato per il 2025.

I prototipi camuffati dell'Expedition aggiornato sono stati testati sulle strade pubbliche per più di un anno, prima del debutto di giovedì prossimo.

Il teaser rivela un nuovo design del frontale, con un'ampia griglia e una striscia luminosa che racchiude i fari e si collega alle luci diurne. Gli attuali fari dell'Expedition potrebbero essere sostituiti da una serie più sottile con l'aggiornamento.

Secondo alcune indiscrezioni, Ford potrebbe anche aggiungere il gruppo propulsore ibrido impiegato sull'F-150. La configurazione accoppia un V-6 biturbo da 3,5 litri con un motore elettrico integrato con il cambio automatico a 10 rapporti di serie. La potenza complessiva è di 430 cv.

Attualmente, l'Expedition viene offerto esclusivamente con un V-6 da 3,5 litri con doppio turbocompressore che eroga 380 CV nella versione base e 400 CV e 440 CV nei modelli di fascia superiore.

Il suv full size Ford Expedition non arriverà in Italia: le principali ragioni sono le dimensioni e il consumo del veicolo.

La Ford Expedition è enorme, superando i 5 metri di lunghezza, e ciò non la rende adatta a molte strade strette italiane.



