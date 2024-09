Il team di Cairoli, Ried e Capietto vince l'Elms al Mugello

Matteo Cairoli insieme al tedesco Jonas Ried e al francese Maceo Capietto (Iron Lynx - Proton) ha trionfato nella classe Lmp2 dell'European Le Mans series (Elms), il campionato continentale endurance che questo fine settimana ha disputato all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il penultimo appuntamento stagionale. La gara della durata di quatto ore ha visto il susseguirsi alla guida dei tre piloti, ma è toccato al comasco portare al traguardo la vettura per regalare la prima vittoria stagionale al team tedesco.

Partito dalla pole position, l'equipaggio dei vincitori è sempre rimasto nelle prime posizioni fino a riconquistare la testa della corsa intorno alla metà della gara. "Ho fatto fatica gli ultimi giri perché avevo paura che cedesse una gomma per le forti vibrazioni che erano diventate quasi impossibili da gestire - ha spiegato Cairoli - ma pregavo che la macchina non mi mollasse e alla fine siamo riusciti ad arrivare al traguardo.

E' un risultato che il team si merita tanto". Il leader del campionato, il polacco Robert Kubica, lo svizzero Louis Delètraz e l'inglese Jonny Edgar del team Oa by Tf, lasciano il Mugello dopo aver tagliato il traguardo in 5/a posizione ma allungando il loro punteggio in classifica sui diretti inseguitori.

La gara è stata interrotta per 20 minuti a causa di uno spettacolare incidente che ha coinvolto il bolognese Claudio Schiavoni: speronato dalla svizzera Rahel Frey durante una fase di sorpasso, ha sbattuto contro il muro del rettilineo principale a fortissima velocità. Fortunatamente il pilota è uscito illeso dall'abitacolo, ma l'interruzione si è resa necessaria per ripulire la pista dai detriti lasciati dalla vettura fortemente incidentata.

Nella classe Lmp2 pro/am, riservata a equipaggi che per regolamento devono essere composti da piloti professionisti e gentleman drivers, si è imposto il team Richard Mille by Tds composto dall'americano Rodrigo Sales, il francese Mathias Beche, e lo svizzero Grègoire Saucy. L'ultimo appuntamento del 2024 che assegnerà i titoli è fissato per il prossimo 19 ottobre in Portogallo sul circuito di Portimao.



