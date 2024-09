Maserati al Monaco Yacht Show con motoscafo e cabrio EV

Per la prima volta Maserati prende parte, fino al 28 settembre, al Monaco Yacht Show, arrivato alla sua trentatreesima edizione. Nel corso di questo evento esclusivo, nel quale sono presenti oltre 120 superyacht ed i tender più lussuosi, Maserati mette in mostra il motoscafo TRIDENTE nato dalla collaborazione con Vita Power, azienda di tecnologia specializzata in sviluppo e produzione di motori e yacht completamente elettrici.



Capace di ospitare 10 persone, il motoscafo 100% elettrico di Maserati realizzato in fibra di carbonio, è lungo 10,5 metri, vanta una potenza massima di 600 CV, una capacità di batteria di 252 kWh, può contare su di una velocità di crociera di 25 nodi, mentre la velocità massima è di 40 nodi, e la ricarica a corrente continua avviene in meno di un'ora.

Nell'area destinata alla casa di Modena è presente anche la GranCabrio Folgore, la prima cabrio del segmento luxury 100% elettrica sul mercato, realizzata con una tecnologia a 800 V, e spinta da tre motori a magneti permanenti da 300 kW, abbinata, nell'occasione, ad una livrea Rose Gold, alla capote in tela Titan Grey, ed agli interni in ECONYL Denim e Ice. Si tratta di una vettura capace di mescolare lusso autonomia e prestazioni, come testimoniano i 447 km di percorrenza nel ciclo WLTP, la velocità massima di 290 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 2,8 secondi.

