Ferrari: ad Imola dal 15 al 21 ottobre le finali mondiali

Sarà l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ad ospitare, per la terza volta, le finali mondiali Ferrari, dopo che, ad aprile, questo circuito è stato teatro, per la prima volta nella sua storia, di una gara della maggiore competizione mondiale endurance, il Wec, World Endurance Championship, in occasione della 6 Ore di Imola.

L'evento, che vedrà protagoniste le vetture del monomarca del cavallino rampante, le hypercar del programma XX, le F1 e le Sport Prototipi clienti, le sportive da pista del Club Challenge e del Club Competizioni GT, partirà il 15 ottobre, avrà il suo culmine il 20 ottobre con le finali del Ferrari Challenge Coppa Shell e Coppa Shell AM, del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli & Pirelli AM, e con il Ferrari Show, e terminerà il 21 ottobre con le private practice del Club Competizioni GT.

Per questa manifestazione, che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo, il pubblico potrà accedere gratuitamente alle tribune giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, mentre per il sabato e la domenica sono disponibili titoli di accesso alle tribune, per le singole giornate, o un mini abbonamento valido per il 19 e il 20 ottobre.

