Renault Rafale, interni votati al comfort degli occupanti

L'abitacolo di Renault Rafale presenta una nuova grafica sul doppio display di OpenR ed è dotato del tetto in vetro opacizzante Solarbay. Propone anche nuovi sedili specifici, un bracciolo posteriore "ingenius" molto tecnologico per i passeggeri della seconda fila e tante innovazioni nella scelta di colori e materiali. In particolare, Il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay si avvale della tecnologia "AmpliSky" basata sull'uso dei campi elettrici per spostare le molecole (tecnologia PDLC, ossia Polymer Dispersed Liquid Cristal).

Questo sistema attivo completo garantisce una protezione solare massima e immediata, senza schermi, opacizzando su richiesta i nove segmenti che ricoprono la superficie del tetto panoramico.

Il tetto in vetro smart si aziona con comando vocale tramite Google Assistant oppure con l'apposito pulsante situato sulla plafoniera. Il conducente e i passeggeri possono scegliere tra quattro posizioni: tetto completamente trasparente, tetto completamente opaco, tetto trasparente davanti e opaco dietro oppure viceversa. Le sellerie in Alcantara Révolution contribuiscono a creare un ambiente sportivo, ma sono anche eco-responsabili, in quanto rivestite dal primo Alcantara riciclato al 61%. Disponibili come accessori, i cuscini dei poggiatesta posteriori rivestiti di Alcantara conferiscono un tocco di eleganza e maggior comfort, per un viaggio in prima classe.

Nelle versioni Esprit Alpine e Atelier Alpine, la pelle Alcantara dei sedili è traforata affinché si possa intravedere il rivestimento blu. Renault Rafale utilizza, inoltre, in anteprima mondiale ardesia e sughero colorato nell'abitacolo. Il suv coupé propone inoltre il bracciolo posteriore 'ingenius' interamente dedicato alle attività multimediali, per arricchire la vita a bordo.

Questo bracciolo high-tech dispone di due prese USB, vani portaoggetti adatti per tablet e smartphone e due supporti pieghevoli per visionare gli schermi. Il sistema digitale OpenR di Renault Rafale è composto da due display che costituiscono un tutt'uno a forma di 'L'.

Posizionato per offrire la miglior visibilità e la massima facilità d'uso, il display OpenR permette al conducente di godersi il sistema multimediale OpenR Link senza distogliere lo sguardo dalla strada. L'esperienza di navigazione Renault, arricchita dall'ecosistema Google, è diventata un punto di riferimento nel settore automobilistico. L'utente ritrova le stesse abitudini che ha sullo smartphone.

L'interfaccia grafica del display centrale è stata rinnovata.

Per ogni settaggio Multi-Sense è previsto un diverso display con visualizzazioni, motivi e colori specifici. Per rendere l'abitacolo più piacevole, Renault Rafale offre inoltre numerose possibilità di personalizzazione degli interni, divertenti e accoglienti, tramite i settaggi Multi-Sense.

