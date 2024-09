Renault ha inaugurato a Milano lo Spazio Rnlt

Un nuovo punto di riferimento per il brand Renault nel pieno di uno dei quartieri più frequentati di Milano. Lo spazio è quello del primo Rnlt, inaugurato dalla casa automobilistica francese lo scorso fine settimana in corso Garibaldi 73, quartiere di Brera. Lo spazio è stato concepito in linea con lo spirito della Renaulution e per raccontare la continua evoluzione del marchio.

L'intero progetto è stato sviluppato in partnership con Renault Renord che rappresenta i marchi del gruppo sulla città di Milano da oltre cinquant'anni.

Lo store gode della massima visibilità ed accessibilità e gode di una posizione privilegiata, scelta per la sua prossimità ai consumatori urbani, che consente ai potenziali clienti un'esperienza immersiva inedita per scoprire le innovazioni e gli ultimi modelli di Renault.

All'interno dello store trova spazio una boutique di articoli di merchandising The Originals Renault, tra cui modellini di automobili, abbigliamento e accessori, oltre a numerose idee regalo. L'evento di apertura di Rnlt Milano, tenutosi venerdì seranel pieno della Milano Fashion Week e che ha avuto come protagonista la nuova R5, ha visto anche la partecipazione di Cristiano Caccamo e Francesca Michielin



