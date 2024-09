Rapporto, 'Tesla e ExxonMobil tra aziende che minano democrazia'

Alcune delle più grandi aziende del mondo sono state accusate di minare la democrazia in tutto il mondo sostenendo finanziariamente movimenti politici di estrema destra, finanziando ed esacerbando la crisi climatica e violando i diritti sindacali e i diritti umani, in un rapporto pubblicato oggi dalla Trade Union Confederation (Ituc), con sede in Belgio. Lo scrive il Guardian. Tesla, Amazon, Meta, ExxonMobil, Blackstone, Vanguard e Glencore sono le aziende incluse nel rapporto. Le strutture lobbistiche delle aziende, secondo il rapporto citato dal quotidiano, stanno tentando di plasmare la politica globale al Summit of the Future in corso all'Onu.



