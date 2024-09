Clio Cup Series: weekend di carattere per Arduni

In occasione del terzultimo round del Clio Cup Series, sul tracciato di Barcellona, il 19enne milanese Leonardo Arduini, alla sua prima uscita nel tracciato spagnolo, ha reagito ad un weekend sfortunato conquistando, con la Clio numero 60, in Gara 1, il terzo gradino del podio valevole per il campionato europeo Junior. Il portacolori della MC Motortecnica è stato autore di una rimonta risalendo dalla 27esima piazza alla 14esima posizione assoluta, classificandosi terzo tra i partecipanti al Trofeo Junior europeo. Il tutto grazie ad una serie di sorpassi che l'hanno visto superare diverse tra le 51 vetture impegnate in pista. Nella seconda gara del weekend, invece, è risalito di ben 19 posizioni, compiendo ben 8 sorpassi nell'ultimo giro.

"Sicuramente è stato un weekend sfortunato - ha dichiarato Leonardo Arduini - ma siamo stati bravi a portare comunque a casa punti importanti per il campionato, che mi consentono di rimanere ancora in testa al campionato Junior italiano ed europeo".

Per vedere impegnate in pista le vetture del monomarca Clio Cup Europe bisognerà attendere il nuovo appuntamento che andrà in scena dal 4 al 6 ottobre al Paul Ricard. circuito del Paul Ricard.

