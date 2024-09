Autopromotec Talks, al via incontri in vista edizione 2025

Inizierà mercoledì 25 settembre 2024 il ciclo di incontri Autopromotec Talks che l'omonima manifestazione bolognese lancia per presentare e approfondire i temi 'caldi' della 30ma edizione della manifestazione, che si svolgerà presso BolognaFiere dal 21 al 24 maggio 2025.

Ospitato nella prestigiosa sede dell'Automobile Club di Milano (corso Venezia 43), il primo appuntamento dei talk sarà intitolato 'Zero emissioni e infinite soluzioni. È possibile essere competitivi e sostenibili? Invisibile! La sostenibilità che non ti aspetti nell'auto'.

Tra i relatori, oltre all'amministratore delegato di Autopromotec Renzo Servadei - che illustrerà come questa attività divulgativa e di approfondimento sia il naturale cammino per raccontare al meglio prossima edizione della Fiera - interverranno i vertici delle aziende del settore postvendita automotive, che sono la colonna portante non solo dell'evento ma anche di una rilevante fetta del sistema economico nazionale.

In particolare il talk del 25 settembre si propone di andare oltre al dibattito corrente sull'auto elettrica, facendo invece emergere come l'industria automobilistica si stia muovendo - a volte silenziosamente ma con determinazione - verso una produzione più sostenibile.

Quello della sostenibilità, si sottolinea nella nota, "è un tema abusato eppure è determinante per le nostre vite e per la nostra economia. Resta da trovare la soluzione o, meglio, le soluzioni che possano rappresentare un vantaggio competitivo per le aziende e non solo un semplice costo", questo riflettendo il claim 'Homo Faber Fortunae Suae' che incarna lo spirito di Autopromotec.

Partendo dai grandi temi dell'energia, del risparmio delle risorse, della rigenerazione, della circolarità, dell'ottimizzazione dei cicli produttivi, nel talk del 25 settembre saranno condivisi esempi concreti di come l'attenzione vera per la sostenibilità stia trasformando l'industria e l'aftermarket.

"La sostenibilità non è solo sinonimo di minor inquinamento - ha commentato Servadei - ma implica anche sostenibilità economica e sociale. Dalla manutenzione efficiente alle attività aftermarket, ogni aspetto può contribuire".

"È cruciale premiare le aziende che si impegnano per l'ambiente e riconoscere l'innovazione come alleata della sostenibilità. Questi investimenti devono essere visti non come costi ma come opportunità per chi investe nel futuro".

"Attraverso Autopromotec Talks, miriamo a creare una piattaforma di dialogo tra istituzioni, aziende e professionisti per esplorare insieme nuove opportunità e portare le stesse all'attenzione del pubblico".

Il programma Autopromotec Talks, sottolineano gli organizzatori, proseguirà infatti nei prossimi mesi con altri eventi focalizzati su AI, Data Act, Made in Italy e Racing. Le date e le sedi dei prossimi incontri saranno annunciate nel corso dell'anno.

Ricordiamo che la manifestazione espositiva bolognese - che viene organizzata da Promotec, società di servizi di proprietà dell'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (Airp) e dell'Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature (Aica) - è nata nel 1965.

La sua formula esclusiva si basa, afferma la nota, sulla specializzazione, sulla professionalità e sulla qualità dell'offerta espositiva, un reale punto di incontro fra costruttori ed utilizzatori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA