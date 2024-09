Astm presenta a New York A-4, autostrada green e hi-tech

Il gruppo Astm presenterà anche a New York il progetto di ammodernamento della A4 Torino - Milano, "che sarà la prima autostrada in Europa Green e Hi-Tech".

Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che il progetto sarà presentato nell'ambito del Nest Climate Campus della Climate Week di Nyc che si svolge dal 24 al 26 settembre, il forum che vuole promuovere iniziative di sostenibilità a favore dell'economia circolare, delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili. L'evento è stato organizzato con il coordinamento del Ministero Affari Esteri e della Agenzia ICE, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a New York.

"Siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia a un evento di rilievo globale come la Climate Week - commenta Umberto Tosoni, amministratore delegato di Astm - che ci dà l'opportunità di contribuire alla definizione di un futuro più sostenibile, a beneficio di tutti. In questo contesto, presenteremo la nostra visione dell'Autostrada del Futuro: connessa, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Un modello infrastrutturale che vogliamo esportare anche nel mercato statunitense delle concessioni a cui guardiamo con grande attenzione, con un particolare focus alle nuove Express Lane autostradali".

Il progetto sta trasformando la Torino - Milano in "un'autostrada digitale, resiliente e sostenibile, tra le più avanzate d'Italia e d'Europa e che rappresenterà un vero e proprio laboratorio per la transizione ecologica e digitale". Si basa tra l'altro su una nuova pavimentazione 'sostenibile', sulla raccolta e il riuso delle acque piovane, su ampia tecnologia applicata alla mobilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA