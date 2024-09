Renault Rafale, design audace e dirompente e stile da fastback

Un suv coupé dalla personalità forte e dirompente. All'esterno Renault Rafale è immediatamente riconoscibile grazie ad un design audace e distintivo. La carrozzeria fastback è leggermente rialzata, con le spalle molto pronunciate ed un profilo dinamico e sportivo. La comparsa di linee squadrate e spigoli nel cuore stesso delle curve permette di creare sprazzi di luce perfettamente controllati sulla carrozzeria che, associati ad una serie di dettagli, trasmettono una forte sensazione di qualità.

"Un design di successo deve mantenere la sua forza e incisività che lo si guardi da 50 metri, 10 metri o 50 centimetri. Visto da lontano, Renault Rafale colpisce per la forza del frontale e delle proporzioni. A media distanza, conquista per la fluidità delle linee. Visto da vicino, attrae e suscita interesse per la cura dei dettagli. Abbiamo creato effetti a sorpresa ovunque fosse possibile" ha commentato Alexis Martot, responsabile Design Esterno di Renault.



Con 4,71 metri di lunghezza e 1,86 metri di larghezza, Renault Rafale rientra senza dubbio nel segmento D, mentre l'altezza di 1,61 metri lo colloca tra i suv sportivi. Grazie al passo lungo (2,74 metri come quello di Espace), Renault Rafale vanta una linea del tetto profilata perfettamente fluida con una leggera pendenza che favorisce l'altezza sul posteriore, per il comfort dei passeggeri dei sedili posteriori. Ispirata all'immagine della marca Renault, la calandra di Rafale consta di tante piccole losanghe che organizzano lo spazio tridimensionalmente intorno all'emblema centrale. Con una grafica ancora una volta ispirata alla losanga, la firma luminosa di Renault Rafale esprime forza e robustezza.

A confermare la cura per i dettagli, i gruppi ottici dei fari dotati di tecnologia Matrix LED Vision (in opzione) che sono rivestiti da una pellicola dicroica (multicolore). Renault Rafale è disponibile in cinque tinte di carrozzeria, di cui due inedite: Bianco Perla Satinato e Blu Sommit. Rosso Passion, Nero Étoilé e Grigio Scisto sono gli altri colori disponibili.

La versione E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine, invece, introduce la tinta Blu Sommit Satinato, di cui detiene l'esclusiva. Con il pack di personalizzazione esterna, le scocche dei retrovisori e gli ski di protezione anteriori e posteriori di Renault Rafale sono color Bianco Perla Satinato o Blu Sommit Satinato. Sono nove i possibili abbinamenti di colore, potendo giocare la carta del tono su tono e dei contrasti.

Sono disponibili anche tanti equipaggiamenti supplementari, tra cui: spoiler nero lucido per un tocco di sportività, pedane, portabiciclette e porta-sci, barre da tetto quickfix e gancio traino elettrico retrattile.



