Microlino Cup ha evidenziato il lato dinamico della microcar

La Microlino Cup, gara a cronometro in pista riservata alla microcar ad impatto zero, è andata in scena presso il Kart Club des Miles di Moncalieri, a seguito della partenza di 10 Microlino da Piazza CLN a Torino, in cui era stato allestito, nel corso del Salone dell'Auto di Torino, lo stand del brand. Successivamente, i partecipanti hanno preso parte alla premiazione nello stabilimento di La Loggia (Torino), in cui viene realizzato questo veicolo cittadino 100% elettrico.

Tra le caratteristiche della microcar troviamo un motore da 17 CV che consente di raggiungere una velocità massima di 90 km/h, di scattare da 0 a 50 km/h in 5 secondi, e la possibilità di usufruire di un boost in modalità Sport, che si attiva con un comando posto al centro del selettore di guida. La sicurezza dinamica è affidata a quattro freni a disco, e la tenuta di strada alle sospensioni indipendenti McPherson, mentre quella passiva ad un telaio monoscocca in acciaio alto-resistenziale ed alluminio.





"La Microlino unisce prestazioni eccezionali in termini di accelerazione, velocità e sicurezza, a un design senza tempo e un'anima fortemente italiana - ha dichiarato Oliver Ouboter, coo Micro Mobility Systems - il suo telaio monoscocca in acciaio alto-resistenziale e alluminio offre la massima protezione ai passeggeri".



