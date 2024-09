Alfa Romeo Giulia 'Erre Erre Fuoriserie', Classica o Alleggerita

L'Alfa Romeo Giulia originale rivive grazie ad Erre Erre Fuoriserie che propone la reinterpretazione della berlina classe 1962 in due varianti, denominate, rispettivamente, Classica o Alleggerita. In tutto saranno realizzate 33 vetture con un costo che parte da 310.000 euro + iva, a cui bisogna aggiungere il prezzo della donor car.

Per questa cifra si può avere un'auto che riprende il design del modello originale la cui carrozzeria è realizzata interamente con pannelli in fibra di carbonio. Cambiare le forme della Giulia rispetto al modello di serie da cui parte il progetto, ovvero la Quadrifoglio, richiede un tempo di 6 mesi, mentre per mantenere inalterata la cellula di sicurezza ci sono volute oltre 5.000 ore di progettazione.







Per gli interni, invece, le finiture sono di stampo artigianale e, per contenere i pesi, l'Alleggerita fa a meno del divano posteriore. Inoltre spicca la presenza di un estintore dove notoriamente si troverebbe il bracciolo, nel mezzo del divano.

Sotto pelle il V6 biturbo 2.9, che beneficia di uno scarico Capristo, arriva ad erogare 562 CV e 680 Nm di coppia massima.

Per gestirli l'auto adotta sospensioni Bilstein B16 tarate su misura, e affida il contatto con l'asfalto a pneumatici Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2.

