Renault Rafale, piacere di guida al top con versione Full Hybrid

Completa ed adatta ad ogni esigenza.

La gamma di Renault Rafale risponde ai bisogni dei clienti e si completa di una motorizzazione adeguata agli usi che i clienti fanno della propria vettura. Oltre al motore plug-in hybrid 4x4 da 300 cv, arrivato di recente sul mercato, Rafale è disponibile nella versione E-Tech Full Hybrid, che misura 4,71 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza, ed è stata sviluppata sulla piattaforma CMF-CD.

Con un design dalle proporzioni dinamiche e la forte personalità, Rafale offre un incomparabile piacere di guida.

Piacere condiviso con tutti i passeggeri che, a bordo, possono contare su tanto spazio ed equipaggiamenti innovativi.

L'abitabilità della seconda fila è generosa, con uno spazio per le ginocchia di 302 mm. Lo spazio per la testa dei passeggeri dei sedili posteriori, pari a 880 mm, viene mantenuto, nonostante il profilo da coupé. Anche il bagagliaio non scherza con un volume di 627 litri. Il motore ibrido potente ed efficiente da 200 cv, associato ad una trasmissione automatica multimode, Renault Rafale si pone ai massimi livelli del segmento in termini di autonomia (fino a 1.100 km) ed emissioni di CO2 (4,7 litri/100 km e 105 grammi di CO2/km, con riserva di omologazione finale).

La precisione del telaio offre sensazioni di guida incomparabili, ulteriormente accentuate dal sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, 4Control Advanced.

Disponibili di serie nell'allestimento Esprit Alpine, le ruote posteriori sterzanti offrono un significativo miglioramento a livello di manovrabilità per aggirarsi nelle strade urbane e prendere le curve ad alta velocità. Dotata di un ricco equipaggiamento di serie, Rafale E-Tech Full Hybrid propone il motore E-Tech Full Hybrid da 200 cv e due livelli di allestimento: Techno ed Esprit Alpine.

