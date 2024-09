Fiumicino, studenti e scout in campo per Sicurezza stradale

Oltre 200 studenti e scout protagonisti, a Fiumicino, di un evento pubblico che ha l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale.

"Strade Sicure per il Domani", patrocinato dal Comune costiero, è in programma venerdì 20 settembre, dalle 18.30 alle 22.15, presso il Parco pubblico "Tommaso Forti" in via Gennaro Maffettone. L'iniziativa e' organizzata dal gruppo scout Agesci Fiumicino Centro. Vedrà la partecipazione di ragazzi, provenienti da scuole e parrocchie del territorio comunale, che avranno l'opportunità di confrontarsi sulla tematica grazie all'intervento di esperti del settore. Saranno presenti rappresentanti della Polizia di Stato, della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco, dell'Associazione Vittime della Strada, oltre a uno psicologo specializzato. Il programma, per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi e le buone pratiche da seguire per rendere le strade più sicure, prevede interventi, dibattiti e laboratori pratici organizzati dai protagonisti dell'incontro, che guideranno i partecipanti attraverso tematiche come la prevenzione degli incidenti, il comportamento corretto alla guida e l'importanza del primo soccorso in caso di emergenza. L'incontro è aperto al pubblico con accesso libero e gratuito.



