Volvo Car Italia ha attivato il Programma Tires Care

Volvo Car Italia ha lanciato il Programma Tires Care di garanzia sugli pneumatici per chi acquista una nuova Volvo. Il servizio è frutto dell’accordo con Real Garant Versicherung AG, compagnia assicurativa specializzata nel settore automotive Il Programma Tires Care nato dalla partnership commerciale siglata fra Volvo Car Italia e Real Garant Versicherung AG è un prodotto che prevede, per tre anni (36 mesi) dalla data di prima immatricolazione, la sostituzione degli pneumatici in caso di danno provocato da eventi accidentali quali rottura, foratura, urto o scoppio (fino ad un massimo di 2 sostituzioni nel periodo di copertura).

La copertura è valida sia per gli pneumatici estivi montati di fabbrica sia per un eventuale secondo treno di pneumatici di diversa stagionalità. L'indennizzo copre i costi di sostituzione dello pneumatico danneggiato e, qualora ritenuto necessario in funzione della sicurezza del veicolo da chi esegue l’intervento, anche del secondo pneumatico montato sullo stesso asse. Nei costi di sostituzione dello pneumatico danneggiato sono incluse, oltre agli pneumatici, anche le spese per montaggio, equilibratura, bilanciatura e gonfiaggio.

Il servizio è gratuito e si attiva automaticamente alla data di prima immatricolazione dell’auto e non c’è bisogno di alcuna azione da parte del cliente. Per poter fruire delle prestazioni previste dal Programma Tires Care il proprietario del veicolo dovrà rivolgersi a un Concessionario o Riparatore Autorizzato Volvo e la copertura prevista dal Programma è valida in tutti i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) compresa Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

