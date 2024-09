Wec: Porsche vince la 6 ore del Fuji

Con una platea di 68.500 spettatori, la 6 ore del Fuji ha visto le Toyota rimanere fuori dal podio per la prima volta dal 2015 a causa di un incidente per una delle vetture giapponesi, e per una penalità che ha costretto ad una sosta ai box forzata l'altra. Così è stata la Porsche 963 numero 6 di Vanthoor/Lotterer/Estre a trionfare davanti alla Bmw numero 15 dell'equipaggio Vanthoor/Marciello/Wittmann ed alla Alpine numero 36 di Schumacher/Lapierre/Vaxiviere, che ha compiuto una grande rimonta nel finale. Solamente nona sotto la bandiera a scacchi la prima delle Ferrari 499P la numero 50 di Fuoco/Nielsen/Molina, mentre la numero 51 si è ritirata nella fase finale della gara per un problema tecnico.

Per la casa di Maranello sono arrivate buone notizie dalla classe LMGT3 con la 296 numero 54 condotta da Rigon/Castellacci/Flohr che ha ottenuto la vittoria di categoria grazie ad un'ottima fase finale, piazzandosi davanti ai campioni della categoria Bachler/Sturm/Malykhin con la Porsche numero 92 di Manthey PureRxcing, ed alla Bmw numero 46 del team WRT che ha visto salire sul podio anche Valentino Rossi. La Porsche numero 6 quindi, allunga in maniera decisa nella classifica piloti quando manca l'ultimo appuntamento, quello della 8 ore del Bahrain, in programma da 31 ottobre al 2 novembre 2024, per chiudere la stagione, ma la Ferrari 499P numero 50, seppur distaccata di 35 punti è ancora aritmeticamente in gioco.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA