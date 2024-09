Umberto Palermo, 'le auto in piazza aiutano il settore '

"Da sempre ci incontriamo nelle piazze e negli spazi centrali delle città per esporre e promuovere ciò che si produce. Non è quindi una novità la presenza dell'automobile nei centri storici. È importante chiarire subito che né l'idea di incontrarsi in piazza, né quella di esporre auto in città è una follia". Lo sottolinea il designer Umberto Palermo a proposito dell'incidente in piazza San Carlo a Torino durante il Salone dell'Auto. "La sicurezza deve essere al centro di qualsiasi manifestazione - osserva Palermo - ma anche i cavalli si imbizzarrivano nelle piazze, causando talvolta incidenti. Anche gli esseri umani, pur senza volerlo, possono essere causa di incidenti, per distrazione o forti emozioni. Questi fattori non vanno minimizzati, ma un singolo incidente non dovrebbe sminuire o screditare l'importanza di una manifestazione così rilevante. Il Salone dell'Auto di Torino ha un valore cruciale, soprattutto in questo momento storico. L'industria automobilistica, torinese in particolare, sta affrontando una profonda crisi. Esporre le auto nelle piazze può essere un modo per riavvicinare il pubblico al prodotto, incentivando le vendite e permettendo alle case automobilistiche di ascoltare le esigenze dei consumatori.

Manifestazioni come queste non sono soltanto eventi commerciali; hanno un ruolo fondamentale nel riallacciare il legame tra le aziende e il pubblico. Ho seguito il Salone fin dai suoi inizi, quando si teneva al Parco del Valentino, e poi in Lombardia. Il ritorno in Piemonte è significativo e positivo. Voglio ringraziare Andrea Levi e il suo team per la dedizione e l'impegno. La grande affluenza di pubblico è un segnale di incoraggiamento per la mobilità e per il settore. L'incidente deve essere un monito per riflettere su quali possano essere i miglioramenti, le tecniche e gli approcci da adottare per garantire la massima sicurezza in queste manifestazioni, dove la parata e la dimostrazione in movimento dell'automobile sono un elemento fondamentale. Dobbiamo considerare l'incidente come un'opportunità per migliorare ulteriormente".



