Petronas e Stellantis lanciano gamma di lubrificanti sostenibili

Petronas Lubricants International e Stellantis rafforzano la collaborazione e lanciano insieme una nuova gamma di lubrificanti, Selenia SustaiNera, sviluppata con una tecnologia di nuova generazione e utilizza per il 30% oli base rigenerati di alta qualità. Questo lancio - hanno spiegato le due aziende al Salone Auto Torino - apre una nuova fase della storica partnership con Stellantis e dimostra l'impegno comune verso la responsabilità ambientale.

"Grazie a questa partnership, abbiamo instaurato una sinergia che combina l'approccio orientato al futuro di Stellantis per proporre una mobilità sostenibile, sicura e accessibile, con la nostra esperienza nell'assicurare prestazioni superiori dei motori, derivante dal nostro ruolo e dall'innovazione in Formula Uno. La trasformazione dei rifiuti in prodotti di valore non solo ci consente di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, ma ci porta ancora più avanti nel raggiungimento del nostro obiettivo verso le zero emissioni di carbonio" ha sottolineato Hezlinn Idris, international managing director di Petronas Lubricants.

"L'introduzione dei lubrificanti Selenia SustaiNera amplia la gamma di oli motore sostenibili dei brand Stellantis. Ciò testimonia il nostro impegno nell'offrire soluzioni innovative e di alta qualità, che riducono gli sprechi e contribuiscono a tutelare l'ambiente" ha aggiunto Alison Jones, senior vice-president dell'Economia Circulare di Stellantis.



