Usa finalizzano rialzo dazi auto elettriche Cina, stretta a Shein

La Casa Bianca lancia la stretta sulle consegne e-commerce dalla Cina tramite piattaforme quali Temu e Shein, rinomate per le vendita di prodotti a basso prezzo. E propone nuove regole che impongono il pagamento dei dazi all'import per le consegne sotto gli 800 dollari, di fatto colpendo i due colossi che finora avevano sfruttato le esenzioni in vigore. Nel fornire dettagli sull'aumento dei dazi per i prodotti cinesi nei settori ritenuti "strategici", Washington ribadisce anche tariffe del 100% per le auto elettriche cinesi.

"Gli aumenti tariffari definitivi di oggi saranno mirati alle politiche e alle pratiche dannose della Repubblica Popolare Cinese che continuano ad avere un impatto sui lavoratori e le aziende americane", ha detto la rappresentante al commercio Katherine Tai.



