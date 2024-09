Aveva cercato di eludere gli accessi alla Ztl del Centro Storico, alterando l'ultima lettera della targa della sua automobile con nastro adesivo, ma gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, al termine degli accertamenti svolti, lo hanno identificato . L'uomo ,di 54 anni, è stato denunciato per falso in atto pubblico e truffa ai danni di Roma Capitale. Gli sono stati anche notificati i verbali per ingresso in Ztl non autorizzato.



