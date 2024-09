Salvini, difendo industria dell'auto da follie di Bruxelles

"In direzione Torino per aprire i lavori del Salone dell'Auto e difendere il lavoro e l'industria italiana legata ai motori, dalle follie ideologiche di Bruxelles e della sinistra, che vorrebbero mettere fuorilegge le macchine a benzina e diesel dal 2035. Come ministro dei Trasporti, come Lega e come governo ce la metteremo tutta per fermarli". Lo scrive sui social il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che questa mattina partecipa al taglio del nastro del Salone Auto Torino. "Lunga vita al Salone dell'auto di Torino. Spero con marchi italiani".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA