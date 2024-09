Salvini, in Europa sull'auto prevalga buon senso su ideologia

"La settimana prossima sarò a Budapest con i colleghi ministri dei trasporti europei per far tornare il buonsenso e farlo prevalere rispetto all'ideologia.

La neutralità tecnologica vuol dire che da qui ai prossimi 30 anni si può comprare l'auto elettrica, ma mettere fuori legge e fuori mercato tra 10 anni le auto a combustione interna, benzina e diesel, è un suicidio economico, sociale, industriale e ambientale senza nessun senso". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Traporti Matteo Salvini al taglio del nastro del Salone Auto Torino. Salvini ha sottolineato che "l'obiettivo è tutelare l'ambiente, ma anche milioni di lavoratori del settore.

Come ministro dei Trasporti da due anni sto cercando l'equilibrio fra il diritto alla mobilità dolce - chi ama andare in bicicletta in monopattino e con il nuovo codice della strada andrà però con casco, targa e assicurazione obbligatoria - e chi usa l'auto non per diletto ma per lavoro" ha osservato il ministro.

"Chi vuole espellere le auto fa un danno produttivo alle nostre città e danneggia milioni di lavoratrici e di lavoratori". ha aggiunto precisando che il riferimento "non è a Torino, ma ad altri ambienti".







Salvini, fiducia nel settore, su Stellantis chiedete a proprietà

"Sono fiducioso sul futuro dell'auto, su quello di Stellantis dovreste chiedere ai proprietari per capire come sono stati utilizzati i miliardi e miliardi di euro di finanziamento e di contributi pubblici negli anni e qual è il futuro industriale. Avere per un mese Mirafiori rallentata preoccupa me come preoccupa gli operai". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salini in un incontro con la stampa a margine dell'inaugurazione del Salone dell'Auto di Torino. "Dal punto di vista del governo combatto perché tutti i motori possano continuare a essere prodotti, venduti e comprati" ha aggiunto Salvini.

