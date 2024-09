MercedesTrophy, 60 finalisti in gara all'Argentario Golf Club

Sono 60 i finalisti che sabato si sfideranno sul Green dell'Argentario Golf Club per il MercedesTrophy, il più importante circuito amatoriale al mondo.

A scendere in campo saranno i vincitori delle 15 tappe del circuito, per aggiudicarsi la finale dell'edizione 2024. A far da cornice all'ultima tappa del torneo un'esclusiva selezione di Stelle della casa di Stoccarda: dalla Mercedes-AMG GT alla nuova CLE, sia nella versione Coupé che nella variante Cabrio.

"Il mondo del golf rappresenta un territorio strategico per le nostre attività e un elemento centrale del nostro modello di comunicazione - precisa Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia -. Oltre all'aspetto prettamente sportivo, è un contesto in cui possiamo esprimere e promuovere al meglio valori quali performance e sostenibilità. E proprio dalla condivisione di questi valori è nata la partnership con l'Argentario Golf & Wellness Resort, che fa parte della costellazione dei nostri Luxury Hub ed è pronto ad ospitare l'attesissima finale di questa edizione del MercedesTrophy".

La finale italiana del MercedesTrophy 2024 sarà anche l'occasione per scoprire le ultime novità della gamma della Stella. Saranno, infatti, esposte sul green la nuova GT 63 AMG, la CLE, sia in versione Cabrio che Coupé, l'ammiraglia elettrica EQS e la nuova generazione di Classe G. Per tutti gli ospiti dell'evento ci sarà anche la possibilità effettuare test drive al volante di GLC 63 AMG, E 300 All-Terrain, EQE 500 AMG, EQS 450 SUV, GLE 450 e C 63 SW.



