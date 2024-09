Citroën CX, una storia di successo lunga 50 anni

Più di un milione di vetture prodotte in 16 anni, auto dell'anno nel 1975 ma anche vettura preferita di Presidenti della Repubblica francesi e piloti di rally.

Citroën CX celebra 50 anni all'insegna del progresso automobilistico puntando sul comfort a bordo e su una esemplare tenuta di strada.

Progettata nel 1974 per sostituire la DS, a sua volta succeduta alla Traction, la CX viene ricordata ancora oggi come il modello emblematico Citroën degli anni 1970 e 1980. Come i suoi due predecessori, vanta numerose innovazioni tecniche che, nel corso dei suoi 17 anni di carriera, le hanno conferito eccezionali e la contraddistinguono ancora nel 2024. Il suo stile unico garantisce un'identità elegante, dalle linee ribassate e aerodinamiche, che è immediatamente riconoscibile. La CX venne sostituita nell'estate del 1989 dalla XM, presentata nel mese di maggio dello stesso anno. Tuttavia, le sue versioni station-wagon continuarono ad essere prodotte fino all'estate del 1991.

La CX venne lanciata ufficialmente il 26 agosto 1974, esattamente due mesi dopo l'annuncio della fusione tra Automobiles Citroën e Automobiles Peugeot. Presentate alla stampa in Svezia nel luglio precedente, le ventidue CX 2000 e CX 2200 utilizzate per i test fecero un ritorno trionfale a Parigi, presso lo store Citroën sull'Avenue des Champs-Elysées, nell'ambito di un tour di 6 giorni e 3.400 km, denominato Raid Arctique 1974. Al volante c'erano ventidue giovani piloti che l'anno precedente avevano partecipato al Raid Afrique 1973 a bordo di una 2CV. Dopo il lancio ad agosto, la partecipazione al Salone dell'Automobile di Parigi suscitò molta attenzione venendo riconosciuta come una vettura innovativa. Nel corso degli anni, anche la CX ha continuato ad evolversi, adottando innovazioni e soluzioni tecniche che, per la maggior parte, sono diventate la norma mezzo secolo dopo tra cui la climatizzazione e i cristalli elettrici sulle quattro porte nel 1975, il cambio di velocità semiautomatico nel '76, la chiusura centralizzata delle porte nell'82, l'ABS nell'85 e lo sbrinatore automatico del lunotto posteriore nel 1986, solo per citarne alcuni. Considerando tutti i modelli, oltre un milione di CX - per l'esattezza 1.042.460 - è stato prodotto tra il 1974 e il 1991. Questo totale è suddiviso in 913.375 berline, tra cui 29.380 versioni lunghe, dal 1974 al 1989, e 129.085 station-wagon, tra cui 900 Enterprise, dal 1976 al 1991.



