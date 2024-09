All'asta la Ford Capri appartenuta allo chef Jamie Oliver

Andrà all'asta la Ford Capri 3000GT Mk I del 1970, acquistata dieci anni fa dal celebre chef Jamie Oliver che dopo averla restaurata l'aveva rimessa sul mercato. Il modello della casa dell'Ovale Blu è quello che ha rappresentato una sorta di Mustang d'Europa alla fine degli anni '60 e '70, diventando una delle auto sportive e accessibili blu più desiderate del vecchio continente.



La Ford Capri 3000GT Mk I del 1970, proprio con la proprietà dello chef Jamie Oliver aveva potuto godere di un restauro da 20.000 sterline, necessario per riportarla alle sue specifiche originali. Sviluppata in Europa durante la metà degli anni '60 per imitare il successo della Mustang negli Stati Uniti, della Ford Capri è stata svelata di recente una versione moderna ed elettrica.

La Ford Capri 3000GT, lanciata nel 1969, era il modello più potente del suo tempo, mosso da un motore V6 da 3,0 litri che produceva 144 cv. Nonostante le modeste prestazioni rispetto agli standard odierni, la Capri era leggera ed era considerata una vera vettura sportiva.

Quella appartenuta a Jamie Oliver, è una Capri 3000GT, è un modello di colore bianco e cofano nero, dotata di cambio manuale a quattro marce. L'auto aarà messo all'asta da Classic Car Auctions il 28 settembre, con una fascia di prezzo stimata tra le 22.000 e le 26.000 sterline.

