Stellantis offre Maserati ai dipendenti a prezzi scontati

Stellantis ha scritto ai dipendenti una email per proporre l'acquisto nel mese di settembre di una vettura Maserati "a condizioni dedicate per se stesso, per i familiari e per gli amici". La lettera è stata inviata ai dipendenti italiani. Gli sconti dell'azienda ai dipendenti sono abituali: esiste uno spazio all'interno della rete internet aziendale dal nome 'Stellantis Club' dove vengono fatte le offerte che riguardano tutti i brand. La Maserati è una società autonoma all'interno del gruppo e, quindi, ha promosso l'iniziativa commerciale che riguarda i modelli Grecale, GranTurismo e GranCabrio. La email, firmata dal team di Maserati che si occupa delle vendite ai dipendenti, rimanda al sito di Maserati per poter configurare la vettura secondo i propri gusti. Il Grecale è prodotto a Cassino, le Maserati Gran Turismo e GranCabrio a Mirafiori.

Le opposizioni alla Camera chiedono un'informativa urgente al ministro Adolfo Urso sul caso Maserati-Stellantis. "L'offerta dell'acquisto di Maserati a prezzi scontati ai lavoratori in Cig è un insulto alla decenza che fa alzare il livello di conflitto in questo paese", dice Marco Grimaldi di Avs. Chiara Appendino del M5s gli ha fa eco: "Il governo batta un colpo. Siamo alla presa in giro dei lavoratori". "E' una provocazione", le parole della dem Chiara Gribaudo. Da Azione Fabrizio Benzoni, unendosi al coro, rimarca: "Calenda denuncia ciò che sta avvenendo da molto tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA