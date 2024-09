Lexus partner ufficiale dell'ATP Tour e della Coppa Davis

Si consolida il sodalizio tra Lexus ed il mondo del tennis, con il marchio che conferma il suo ruolo di Official Automotive Partner e Platinum Partner dell'ATP Tour, per il 2024, divenendo anche Auto Ufficiale della Davis Cup.

Innovazione e passione ed eccellenza rappresentano alcune delle caratteristiche del settore tennistico professionistico, che vengono espresse in manifestazioni come la Coppa Davis ed i tornei dell'ATP Tour, palcoscenici che offrono alla casa giapponese la possibilità di entrare in contatto con un pubblico dagli interessi e dai valori affini per portarvi la sua visione della mobilità del futuro in chiave elettrificata.

Nello specifico, Lexus affianca la Davis Cup fornendo servizi di trasporto ufficiali per giocatori, squadre e staff durante gli eventi della fase a gruppi del torneo a settembre, e nella fase finale a eliminazione diretta che si terrà a Malaga nel mese di novembre. Con questa ulteriore collaborazione, il brand sottolinea l'affinità tra l'entusiasmo e l'energia offerti da uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo e le sensazioni di guida di un modello Lexus elettrico o ibrido. La visione della mobilità in chiave elettrificata di Lexus si allinea perfettamente con gli obiettivi green dell'ATP Tour, e contribuisce alla lotta contro il cambiamento climatico nel mondo.

Inoltre, per la stagione ATP 2024, Lexus sarà presente in 14 eventi in tutta Europa in qualità di Official Automotive Partner e Platinum Partner dell'ATP Tour, in paesi come Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Kazakistan e Italia.

Grazie alla collaborazione dei concessionari ufficiali, infine, dal 2024 è nata anche la Lexus Tennis Cup, un evento che si svolge in 19 tappe sul territorio nazionale e si concluderà a Roma presso il Foro Italico il 28 e 29 settembre, mettendo in palio, per i vincitori, la possibilità di essere ospiti di Lexus Italia alle Nitto ATP Finals di Torino.



