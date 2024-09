Alfa Romeo con Tavares al Caramulo Motorfestival 2024

In questi giorni è andato in scena, in Portogallo, il Caramulo Motorfestival 2024, che ha visto la partecipazione sia di vetture attuali che storiche, con il brand Alfa Romeo in qualità di sponsor ufficiale, che ha presentato, in anteprima ad un evento pubblico nazionale, la nuova Junior con cui torna nel segmento B nel Vecchio Continente.

E' stato presente alla manifestazione anche il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, pilota portoghese di grande esperienza, che ha condotto sulla leggendaria "Michelin Historic Hill Climb" la nuova Junior 280 Veloce, mettendone in risalto le prestazioni e la dinamica di guida. Per l'occasione, il Suv ha adottato una livrea speciale realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo per rendere omaggio al motorsport ed alla bandiera portoghese. Inoltre, presso lo stand espositivo Alfa Romeo del Caramulo Motorfestival sono state esposte la nuova Junior ed una Tonale Tributo Italiano.

Non sono mancati diversi modelli classici e sportivi provenienti dall'Alfa Romeo Clube Portugal. Mentre, nel "Michelin Historic Hill Climb" hanno partecipato ben 12 modelli Alfa Romeo, di cui tre di proprietà del Museo Caramulo, precisamente una 1900C SS del 1956, una Giulietta Spider Veloce del 1961 ed una Giulia GT 1300 Junior del 1970, tutte pilotate da tre equipaggi femminili.



