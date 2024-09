Dispositivi viabilità per cantieri attivi a Napoli

A Napoli la Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, a cui sono regolarmente invitate a partecipare tutte le Municipalità, i Servizi e gli Enti interessati e che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade Viabilità e Traffico, dell'Assessorato allo Sport e Pari Opportunità, delle U.O.

Attività Tecniche della Municipalità 5 e 6 e della Società 2i ReteGas Spa, ha approvato i dispositivi di traffico relativi ad ai cantieri che interesseranno le seguenti strade: Con riferimento al ripristino definitivo del manto stradale in via Augusto Righi, nel tratto compreso tra il civico 15 e via Pisciarelli, precedentemente previsto dal 02 al 06/09/2024, la Società e-Distribuzione Spa, per sopraggiunti problemi tecnici ha richiesto di posticipare le lavorazioni. I lavori saranno eseguiti dal 09 al 13/09/2024, in orario diurno dalle ore 08:00 alle ore 17:00 con l'istituzione del senso unico alternato di circolazione. Dal 09/09/2024 all'11/10/2024 saranno eseguiti, da parte di e-Distribuzione Spa, dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea elettrica interrata BT e per la realizzazione di un armadietto stradale, in via Ferdinando Grieco. I lavori avranno inizio dalla cabina e-Distribuzione, lato via Ulisse Prota Giurleo, con cantiere mobile con avanzamento di circa 10 metri al giorno, in direzione del fine strada. Sarà istituito il senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere in orario diurno dalle ore 07:30 alle 19:00 e alla fine di ogni giornata lavorativa sarà smobilitato l'intero cantiere, lasciando l'area completamente sgombra da materiali e/o attrezzature e ripristinando il normale senso di circolazione. Dal 09/09/2024 al 15/10/2024 nell'ambito dei lavori programmati di manutenzione straordinaria stradale di via Francesco Petrarca e di via Orazio, saranno eseguiti gli interventi su capostrada nei seguenti tratti: 1. via Francesco Petrarca nel tratto compreso tra via Nevio e via Orazio; 2. via Orazio nel tratto compreso tra via Francesco Petrarca e via Mergellina; 3. via Orazio nel tratto compreso tra via Francesco Petrarca e via Alessandro Manzoni.

Per l'esecuzione di questi lavori, con cantiere mobile di circa 200 mt, sarà necessario istituire il senso unico alternato in orario diurno dalle ore 07:00 alle 17:00 nei tratti di volta in volta interessati. Dal 10 all'11/09/2024 saranno eseguiti, da parte di e-Distribuzione Spa, dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea elettrica interrata BT e di un armadio di sezionamento stradale in via San Giacomo dei Capri all'altezza dei civici 39/c e 39/e (suolo pubblico) e all'altezza del civico 5 (suolo privato). I lavori su suolo pubblico saranno eseguiti senza interruzione del traffico veicolare sul lato destro di via San Giacomo dei Capri (sul margine della carreggiata) in direzione via Saverio Altamura in orario diurno dalle ore 09:00 alle 19:00. Dal 17 al 18/09/2024 saranno eseguiti, da parte di e-Distribuzione Spa, dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea elettrica interrata BT, in Traversa Abbeveratoio all'altezza del civico 5, con l'istituzione del senso unico alternato in orario diurno dalle ore 07:30 alle 18:00 nel tratto interessato. In riferimento ai lavori di scavo in via Gian Battista Vela, 4° Traversa via Villa Bisignano, Traversa VI° via Villa Bisignano, Traversa V° via Villa Bisignano, previsti dal 26/08/2024 all'11/10/2024, la Società e-Distribuzione Spa ha comunicato che le lavorazioni sono state posticipate in quanto, le strade suddette, saranno interessate dalla Festa dei Gigli di Barra. I lavori saranno dunque eseguiti dal 07/10/2024 al 22/11/2024.



