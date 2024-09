Rara Ford Mustang SVT Cobra R all'asta

Una delle 300 Ford Mustang SVT Cobra R del 2000, contraddistinta da una livrea Performance Red, precisamente la numero 252, è in vendita, all'asta, su bringatrailer.com, l'offerta corrente è di 70.000 dollari, ma ci sono ancora 5 giorni per aggiudicarsi questa coupé dell'ovale blu contraddistinta da uno splitter e da uno spoiler posteriore decisamente generosi. Acquistata nel 2017 dal proprietario attuale, ha percorso poco più di 16.000 km, di cui appena 643 con quest'ultimo, quindi è stata utilizzata pochissimo negli ultimi 7 anni.



L'auto si trova nel Regno Unito, ed è completa di un certificato SVT, e della documentazione relativa all'assistenza, oltre che dei fari anteriori originali, visto che sono stati sostituiti per fare posto a gruppi ottici specifico per il Regno Unito. Tuttavia, il venditore fa notare che l'auto non è perfetta, in quanto sono presenti scheggiature di vernice sulla parte anteriore ed un graffio sul paraurti posteriore.

Sotto le forme muscolose è presente un V8 da 5,4 litri da 385 cavalli, abbinato a una trasmissione manuale a sei marce, accoppiato anche un differenziale autobloccante, mentre il sistema di scarico è griffato Borla.

L'abitacolo sfoggia sedili sportivi Recaro rivestiti in tessuto Dark Charcoal con emblemi Cobra R ricamati sugli schienali, ed include il pomello del cambio rivestito in pelle.

Inoltre, per risparmiare peso, la Cobra R è priva di aria condizionata, cruise control, stereo, sedili posteriori e materiali fonoassorbenti.



