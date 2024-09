LoJack e Kia partner per contrastare i furti d'auto

Kia Italia e LoJack Italia hanno sottoscritto una partnership per la protezione dell'intera gamma dei modelli della casa automobilistica coreana. In particolare, con quest'intesa, Kia offre ai propri clienti la possibilità di installare presso la propria rete di concessionarie su tutti i modelli la tecnologia LoJack.

In caso di furto, i dispositivi Lo Jack garantiscono percentuali di recupero pari al doppio della media nazionale, grazie a tre elementi come la tecnologia in radiofrequenza, non schermabile e in grado di rilevare i veicoli in posti come container, parcheggi sotterranei e garage, una centrale operativa 24/7 e un team LoJack che ogni giorno supporta sul campo le Forze di Polizia nelle attività di localizzazione.

Questa collaborazione non solo migliora la sicurezza dei veicoli ma offre anche un doppio beneficio: un risparmio del 25% sulla tariffa furto della polizza fornita dalla rete Kia e un accesso agevolato all'abbonamento triennale al sistema di recupero.

"Il business criminale dei furti è in rapida e costante evoluzione - ha affermato Nicola Mannari, senior sales director LoJack e SML Automotive EMEA - e nella continua guerra a colpi di tecnologia contro i ladri d'auto, a fare la differenza può essere un sistema non schermabile, in grado di supportare le Forze dell'Ordine nella fase di rilevamento della posizione esatta dell'auto e un team che sul campo fornisce un supporto strategico per il successo delle fasi di rilevamento e recupero del mezzo".



